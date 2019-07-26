Голова Національної поліції Сергій Князєв підписав наказ про реорганізацію патрульної поліції в Одесі.

Про це повідомила прес-служба поліції.

Весь особовий склад облуправління патрульної поліції виведений поза штатом. Командири підрозділів, які раніше займали посади в управління, відряджені для проходження служби у відділ патрульної поліції в АР Крим і Севастополі. Командирам рот та батальйонів належить пройти кваліфікаційну оцінку і переатестацію.

На два місяці в Одесу відряджені кращі командири з інших управлінь, які будуть нести службу на території міста і області.

Головне завдання, яке поставлено перед новими командирами, – зміцнити і об’єднати колектив, подолати негативні явища, які раніше виникали в роботі підрозділі, не нівелюючи позитив.

Заступником начальника УВП в Одеській області призначений Дмитро Кисличенко, який раніше обіймав посаду командира батальйону у Вінниці.

Дмитро Кисличенко