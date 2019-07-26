«Обережніше, вона тільки після інвалідного візка»: користувачі коментують загрози Шарія

Видеоблогер Анатолій Шарій на своїй сторінці в Facebook попередив Юлію Тимошенко про те, що найближчим часом завдасть по ній кілька ударів.

Шарій пише, що кілька ударів по Юлії Володимирівні будуть нанесені найближчим часом через те, що кандидати в депутати від «Батьківщини» продовжують істерично його згадувати. «Вона ж директор цього інтернату, вірно? Сенс бити вихованців, якщо можна директору жахнуть? А потім знімуть недоторканність, і партія порідшає. А ми простежимо. І будемо нагадувати. І будемо наполягати. Без образ, Юлія Володимирівна. Втім, плювати, навіть якщо з образами», — написав видеоблогер. Користувачі активно коментують його посаду.

«А вона так добре позувала з червоним кулькою», «Залишаюся вірним своїй ідеї, розділяючи її з Вашою мрією, і нехай всі ЗМІ пишуть про Вас свою правду, — блиск в очах дочки, яка допомагає мені в агітації за партію Шарія, розсіює всю темряву наклепу», «Знаєте, от дивлюся я на це все. Адже який залізний стрижень треба мати, щоб їм протистояти? Їх багато, вони підступні, у них влада, вплив і гроші. Сміливо!», «Анатолій, Ви тільки обережно, адже вона тільки недавно навчилася без інвалідного візка пересуватися», — написали передплатники.