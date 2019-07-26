Прецедент: українця визнали невинним у продажу комуністичної символіки

Завгоспа торгового центру в Чорноморську визнали невинним у поширенні комуністичної символіки під виглядом продажу старих прапорів СРСР.

Про це редакція 368.media дізналася з вироку Овідіопольського райсуду Одеської області.

Справу розслідували більше року. У поліцію донесли про місцевого жителя, який через торговельну площадку OLX продавав прапори колишніх радянських республік.

Заявник з громадської організації «Чорноморський міський загін з охорони громадянського порядку та державного кордону поліції громадянської безпеки» зателефонував продавцю і домовився зустрітися біля кладовища в Овідіополі. Там він купив два прапора за 400 гривень. Після операції покупець пішов писати донос в поліцію.

Отримавши рішення суду, правоохоронці провели обшук у власника прапорів і його сестри. Вони вилучили гроші і прапор з написом «Рішення квітневого 1985 Пленуму ЦК КПРС — в життя».

Чоловікові висунули підозру у ч. 2 ст. 436-1 КК України. Згідно даної частини, продавцю загрожувало до п’яти років позбавлення волі за повторне розповсюдження комуністичної символіки».

Підозрюваний пояснив поліції, що прапори дісталися в спадок від батьків. Він хотів їх продати, так як потребував коштів.

Коли справу передали в суд, то обвинувачений своєї провини не визнав. Завгосп вказав, що сайт OLX він використовував тільки для розміщення рекламних оголошень, а не для пропаганди забороненої символіки.

Суддя Володимир Кочко, проаналізувавши справу, визнав, що провина продавця не доведена. У кримінальній справі значилося, що завгосп своїми діями створює загрозу державній безпеці України. Дане твердження виявилося повністю безпідставною.

Наявність на будь-яких засобах реклами оголошень (банерах, щитах, газетах, журналах, радіо, ТБ, бігбордах, рекламних сайтах мережі Інтернет) про намір продати прапори СРСР, не створює склад злочину, а тому внесення відомостей про злочині, як і його подальше розслідування, на думку суду, є безпідставним, — пояснив Кочко.

Більш того, обвинувачений не мав наміру поширювати комуністичну символіку, продаючи старі прапори. Він лише хотів заробити на реалізації речей. Поширювати комуністичну символіку в Інтернеті через сайт OLX завгосп також не міг. В його діях відсутній склад злочину. Чоловік продав товар тільки одній людині, а в іншому випадку повинен був здійснити ряд угод з великою кількістю осіб.

Крім того, дія закону «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного режимів» не поширюється на об’єкти антикварної торгівлі, приватні колекції та архіви. Тому всі предмети з тоталітарною символікою, які знаходяться в особистій власності осіб у їх приміщеннях не підпадають під порушення законодавства. Сторона звинувачення не провела експертизу вилучених доказів і не підтвердила — це об’єкти духовної і матеріальної культури чи ні. Більше того, вони не довели, є докази прапорами по своїй суті.

Також суд розкритикував дії донощика-покупця. Кочко зазначив, що громадський купував прапори не для себе, а для фіксування “злочину”. Це свідчить про те, що угоду з самого початку контролювали правоохоронці. Саме тому ніякого розповсюдження заборонених предметів не було.

Суд виправдав завгоспа і постановив повернути йому всі прапори.