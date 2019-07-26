«Капітуляції України не буде»: Порошенко розповів про ключі до світу на Донбасі

Екс-президент української держави Петро Порошенко озвучив думку щодо звільнення тимчасово окупованих територій української держави.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

Зокрема, говорячи про це, колишній глава держави звернувся до Путіна, зазначивши, що віддати українські землі під контроль РФ – це далеко не перемир’я, а повна капітуляція, на яку Україна ніколи не погодиться.

Петро Олексійович заявив: «Рішення має бути знайдено на основі Мінських угод. Але які чотири головні моменти Мінських угод? Пункт 1: Виведення російських військ. Без цього нічого не станеться. Пункт 2: Важке і артилерійську зброю Росії потрібно відкликати. Пункт 3: Незаконні збройні формування повинні бути роззброєні. Без цього нічого не можна робити далі. І пункт 4: Ми повинні отримати повний контроль над всією україно-російським кордоном». Він стверджує, що встановити перемир’я або залишити українські території під російським контролем не може означати наступ, але тільки повну капітуляцію.

Також Петро Порошенко додав: «На жаль, ключ до світу лежить у руках Путіна в Кремлі. Отже ми повинні стати єдиним цілим тиску. Я маю на увазі санкції, які змусять Володимира Путіна повернути світ в Україну. І є дуже просте рішення: Приберіть свої війська з нашої землі».