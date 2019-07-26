Рішення про призначення Рябошапки керівником Генпрокуратури і новий склад уряду залежать від Коломойського — Чорновіл озвучив інсайд

Тарас Чорновіл заявив в ефірі телеканалу Прямої, що від Ігоря Коломойського зараз залежить, чи очолить Руслан Рябошапка Генеральну прокуратуру, а також хто увійде в новий уряд.

Політолог пояснив, що тут може статися свого роду розмін.

Тарас Чорновіл наголосив, що Руслан Рябошапка, який сьогодні є одним з претендентів на посаду генерального прокурора, абсолютно незалежний від двох речей. По-перше, він незалежний від Конституції України і законів нашої країни. Політолог нагадав, що раніше Рябошапка виправдовував ряд незаконних рішень, в тому числі, і призначення главою Адміністрації/Офісу президента Андрія Богдана, що підпадає під дію закону про очищення влади.

Крім того, заступник голови Офісу президента повністю незалежний від Ігоря Коломойського. Якщо бізнесмен отримає більшість у фракції «Слуги народу», то почнуться торги. Коломойський може запропонувати свого роду розмін — він погоджується з призначенням Рябошапки генпрокурором, зате вимагає весь Кабмін. Чорновіл наголосив, що це його особисте припущення, а інсайдерська інформація.