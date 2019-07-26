«Прийдемо у ваш будинок, поламаємо пальці, і вирвемо мова»: Кадиров публічно пригрозив росіянам

Головний чеченець, керівник республіки Рамзан Кадиров публічно, не приховуючи ні від кого почав погрожувати фізичною розправою всім, хто наважиться його критикувати.

Своє відеозвернення він опублікував в соціальних мережах.

Так, відомий своїми скандальними витівками останнім часом лідер Чеченської Республіки Рамзан Кадиров дав свою обіцянку, що покарає кожного, хто тільки посміє писати критичні коментарі в його бік, бік його сім’ї в соціальних мережах.



Зокрема, у відеозверненні він заявив: «У разі, якщо ви дозволяєте собі ображати мою сім’ю, мій народ, — для мене це найважливіше. Тому попереджаю вас – стежте за мовою і своїми пальцями. Тому що ми прийдемо у ваш будинок, поламаємо пальці, а мова вирвемо, майте це на увазі». Також він додав: «Ми не залишимо жодного коментаря з критикою без уваги жодної провокації не залишиться безкарною». Таким чином, Кадиров пригрозив реально розправою всім, всім тим, хто наважиться критикувати його в соціальних мережах.