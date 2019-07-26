Екс-начальника одеської поліції можуть випустити під заставу: двоє фігурантів вже втекли

Екс-начальник ГУ Нацполиции Одеській області Дмитро Головін, якого підозрюють у розкраданні речових доказів, може вийти під заставу в 23,13 млн грн.

Про це пише Українська правда з посиланням на інформацію, озвучену прокурорами в залі суду.

Слідство у справі Дмитра Головіна вважає, що до злочинної схеми його залучив заступник Костянтин Гейко. У справі є ще кілька підозрюваних: підприємці Олександр Чудаков (арештований) і Валерій Капітанчук (ховається).

Видання пише, що речові докази, про які йде мова, – це партія контрабандних сигарет. Коли ГПУ передала документи поліції Одеської області, Гейко нібито вирішив заволодіти заарештованими сигаретами. Для цього він залучив бізнесмена Чудакова, який контролює кілька складів і підприємств в Одесі.

Ще один фігурант – Валерій Капітанчук надав складські приміщення ТОВ «Агат 2016», на які і перевезли заарештовану продукцію. Для цього ГУ Нацполиции в Одеській області підписало з компанією відповідний договір.

Екс-начальник поліції Дмитро Головін, за версією слідства, повинен був наказати підлеглим, які вели справу, перевезти контрабанду на склад.

Слідство стверджує, що склади компанії «Агат 2016» не мали ліцензії на зберігання речових доказів, до того ж ця діяльність компанії не оплачувалася.

Крім того, Головін нібито дав слідчим номер телефону власника складів – Чудакова. На папері з номером була позначка, що Диваків – співробітник СБУ, який супроводжує докази.

У вересні 2018 року сигарети вивезли зі складів «Агат 2016». Після цього їх продавали в Україні через інтернет-магазини, а більшу частину вивезли за кордон.

Фірму, яку використовували в схемі, продали нібито за 1,5 млн грн. Однак, за даними слідства, цей продаж була фіктивною, а покупець, Геннадій Прохоров отримав за неї $100.

Прокурори вважають, що схема розкрадання сигарет завдала шкоду в розмірі 13,5 млн грн. Частина цих коштів нібито отримав Головін.

Капітанчук виїхав за межі України 26 червня. Гейко 25 липня повідомили про підозру, однак зараз з ним немає зв’язку, а про місцезнаходження нічого не відомо.

Прокурори просять арештувати Головіна з можливістю внести заставу в розмірі 23,13 млн грн. Вони вважають, що екс-начальник поліції Одеської області може ховатися, зокрема, на окупованих територіях, де має житло і знайомих.