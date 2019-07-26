Вулиці міст України з 1 серпня почнуть патрулювати піші патрулі Нацгвардії. Схема

З 1 серпня піші підрозділи особового складу Національної гвардії почнуть патрулювати українські міста.

Про це 26 липня повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ за підсумками наради.

Перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий зазначив, що відповідне доручення вже підготували. Самостійні патрулі Нацгвардії будуть нести службу 5 днів в тиждень 6 годин з моменту виходу на маршрут. За словами Ярового, в таких патрулях буде задіяно 50% від особового складу патрульних підрозділів Нацгвардії.

За словами заступника командувача НГУ Миколи Миколенко, на патрульну службу від Нацгвардії заступить близько 2 тисяч військовослужбовців. «Зони оперативного реагування, день та час несення служби, кількість змін, з урахуванням оперативної обстановки, визначаються керівником органу Нацполиции за погодженням з командиром військової частини Нацгвардії», — сказав Миколенко.

Також він додав, що під час виконання певних завдань вбрання Нацгвардії будуть перебувати в підпорядкуванні керівника Нацполиии, на території якого вони будуть нести службу. Згідно з графікою МВС, підрозділ буде патрулювати ділянку радіусом в 1,5 км. Крім піших патрулів НГУ, планується і служба автопатрулів та підрозділів зі службовими собаками. Ймовірно, група складатиметься з трьох військовослужбовців.

Фото: mvs.gov.ua