Суд відправив екс-начальника поліції Одещини під домашній арешт

Солом’янський суд Києва відправив під домашній арешт екс-начальника поліції Одеської області, підозрюваного в розкраданні речових доказів.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

«Застосувати до підозрюваного Головіну Дмитра Валерійовича запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, заборонивши останнім залишати місце свого проживання цілодобово.

Термін утримання під домашнім арештом визначити до 25.09.2019 включно».

«Не відлучатися з населеного пункту, де він зареєстрований, проживає без дозволу прокурора, детектива, суду. Не міняти своє місце проживання. Утримуватися від спілкування з підозрюваними».

Головін також повинен здати закордонного паспорта і носити електронний браслет.

Прокурори просили заарештувати Головіна з альтернативою застави у 23 мільйонів 133 тисяч гривень. Вони вважають, що екс-чиновник може переховуватися від слідства на окупованих територіях, де у нього з дружиною нібито є нерухомість.

Крім того, прокурори стверджували, що Головін спілкується з людиною, яка живе в окупації, і в телефонних розмовах з екс-начальником поліції Одеської хвалився, що заочно засуджено в Україні до в’язниці, хвалив так звані «республіки» і кликав туди Головіна.

Також прокурори апелювали до того, що двоє інших підозрюваних по справі, заступник Головіна і підприємець, вже ховаються від правоохоронців. За словами прокурорів, дружини Головіна та його заступника Костянтина Гейко одночасно придбали квартири по сусідству, що свідчить про зв’язки підозрюваних.

У той же час сам Головін під час засідання заявив про невідповідність інформації в матеріалах справи. Зокрема, у виписці про нібито його квартирі на Луганщині власником майна вказано його повний тезка, але 1973 року народження (Головін народився в 1975 році).

Екс-начальник одеської поліції підтвердив, що знайомий з людиною, який телефонував йому з Луганщини, однак стверджує, що дзвінок був тільки один і його співрозмовник був п’яний.

Крім того, за словами Головіна, один з підозрюваних, Валерій Капітанчук, який нібито ховається від слідства, декілька разів приходив у Національне антикорупційне бюро, де його допитували.

Захист вважала клопотання про арешт необґрунтованими і просила не обирати запобіжний захід взагалі. Адвокати говорили, що Головін не збирається ховатися. Зокрема, він двічі протягом року був на відпочинку за кордоном і повертався, проводив робочі наради з НАБУ по встановленню обставин справи.

На початку засідання захист також просила випустити Головіна з скляної клітки. Однак співробітники конвою відповіли, що в такому випадку на забезпечення безпеки потрібно час, і суд вирішив, що немає необхідності випускати Головіна.