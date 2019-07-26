ЦВК заявляє про порушення у фінзвітах партій Шарія, Саакашвілі та Гриценка

Центрвиборчком передав Національному агентству з питань запобігання корупції матеріали щодо аналізів проміжних фінансових звітів виборчий фондів партій “Соціальна справедливість”, “Громадянська позиція”, “Партія Шарія” та “Рух нових сил Михайла Саакашвілі” через виявлені в них порушення.

Про це повідомляється на сайті ЦВК.

“Комісія звернулася до Національного агентства з питань запобігання корупції та передала йому матеріали здійснених аналізів проміжних фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчий фондів політичної партії “Соціальна справедливість”, політичної партії “Громадянська позиція”, політичної партії “Партія Шарія”, політичної партії “Рух нових сил Михайла Саакашвілі” для реагування відповідно до законів України”, – ідеться в повідомленні.

У ЦВК пояснили, що таке рішення ухвалене у зв’язку з тим, що під час здійснення аналізу вказаних проміжних фінансових звітів, затверджених постановою Центрвиборчкому від 18 липня № 1745, комісією було виявлено порушення вимог виборчого закону.