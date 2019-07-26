Рівне накрила сильна злива. На затоплених вулицях “плавають” авто

У Рівному після зливи, що пройшла у п’ятому ятницю, рятувальники за допомогою спецтехніки витягли з підтоплених вулиць 43 автомобілі.

Про це повідомляється на сайті ДСНС.

“Рівненські шкільні рятувальники активно допомагають громадянам долати наслідки сильної зливи, що пройшла сьогодні у Рівному. На даний час витягнуто із підтоплених вулиць за допомогою спецтехніки ДСНС 43 автомобілі”, – йдеться у повідомленні.

Крім того, тривають роботи по відкачуванню води з підвалів адмінбудівель. Зокрема рятувальники в першу допомагають і працюють у пологовому будинку, лікарнях, поліклініках, обласної архіві, музеї та бібліотеці.

“Оперативно-диспетчерська служба ГУ ДСНС в Рівненській області в цілодобовому режимі моніторить ситуацію з підтопленнями і відповідає на телефонні дзвінки громадян”, – додали у повідомленні.

Станом на 20:25 рятувальники відкачали воду з 38-ми приватних домоволодінь громадян та 17-ти адміністративних і общественных будівель.

До надання допомоги залучено 11 пожежних автоцистерн, 10 мотопомп та понад 50 рятувальників.