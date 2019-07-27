Як знімали єдиний радянський фільм жахів «Вій»

Ідея екранізації містичної повісті Миколи Гоголя належить режисерові і директору кіностудії «Мосфільм» Івана Пир’єву. Знімати він доручив двом студентам Вищих режисерських курсів — Костянтину Єршову і Георгію Кропачеву. Проте на самому початку роботи знятий ними матеріал розчарував керівництво кіностудії, і на допомогу терміново викликали знаменитого кіноказкаря, режисера Олександра Птушка. Він енергійно взявся за роботу, придумавши декорації, переробивши вигляд головного героя і зібравши команду майстрів пластичного гриму. Робота над першим радянським «фільмом жахів» була дуже велика, копітка і багато в чому новаторська.

Режисер Олександр Птушко.

Спочатку в ролі Панночки знімалася актриса Олександра Зав’ялова. Коли відзняли вже приблизно половину фільму — директор кіностудії вирішив замінити актрису. Проби проходили Олена Санько, Ада Роговцева, Жанна Болотова і Світлана Коркошко, але затвердили Наталю Варлей. Її запросили на зйомки після гучної прем’єри «Кавказької полонянки», тим більше що актриса була спортивної і не забобонною — польоти стоячи в труні її не лякали. У перервах їй ставили підсвічування, і вона в цьому ж труні читала конспекти і підручники.

Для зйомок виготовили три труни. В одному Панночка просто лежала, другий — зовсім невеликий і закритий для загальних планів, а ось для подорожуючого довелося зробити цілу систему. Труну підвісили на рухомих металевих струнах, в основу був вмонтований штир, до якого Наталю Варлей пристібали монтажним поясом. Під балахоном у актриси була прихована додаткова опора, а крутили труну на стрілі крана. Перед тим, як відправити Варлей «в політ», систему перепробувала майже вся знімальна група. Але під час роботи страховка підвела, і актриса на повному ходу вилетіла з гробу. Якби не зловив дівчину Леонід Куравльов, то могла б трапитися біда.

Вія — нічний кошмар не тільки Хоми Брута, але і багатьох радянських дітей — грав силовий акробат Микола Степанов. Потрібен був фізично сильний і дужий актор, щоб тягати на собі костюм чудовиська. Сам костюм робили з просочених смолою шарів мішковини, руки були зліплені з гіпсу, повіки відкидалися на шарнірах, а очі монтували зі скла зі світловідбивною поверхнею. Костюм був неймовірно важкий, що сприяло повільною і незграбною ходою Вія. До речі, у перших режисерів фільму Вій виглядав інакше — це був гігантський немічний старий, якого з усіх боків підтримувала свита.

Для свити Вія були намальовані сотні ескізів. Птушко відібрав найфантастичніші. Для рослої «нечисті» були запрошені артисти цирку і спортсмени, а інших демонів грали карлики. Упырям робили різний грим: одних фарбували в синюшний відтінок, інших сірий, малювали скелети, прилаштовували додаткові носи, клеїли висячі вуха, «прибирали» особи. Супроводжувати їх повинні були гігантські комахи — богомоли, жуки і павуки, але, перебравши кілька варіантів, режисер з оператором зупинилися на більш звичних чорних котів і ворон.

Сцену з упирями, сповзають по вертикальній стіні, знімали на макеті. З дощок сколотили «стіну» і поставили її під кутом до підлоги. Актори повільно сповзали по похилій поверхні, а оператор нависав над ними зверху на крані. Виходив ефект вертикальної стіни, за якою, чіпляючись кігтями, лізе всяка нечисть.

На роль старої Відьми не вдалося знайти жінку — всі актриси відмовлялися ще на стадії проб. Тому Відьму зіграв чоловік — актор Микола Кутузов. Несподівано для всіх на зйомках він запив і навіть один раз зірвав робочий процес. Не випивав до цього Кутузов пояснював раптову тягу до алкоголю страхом перед «диявольською роллю».

Перший і єдиний фільм жахів у радянському кіно був одним з лідерів прокату 1968 року. Його закупило до показу кілька зарубіжних країн — до США він йшов під назвою Viy or Spirit of Evil, в Аргентині — Viy, espíritu del mal, у Фінляндії — Velho… В Росії «Вій» екранізували ще двічі — в 2006 і 2014 роках.