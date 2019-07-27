SkyUp запускає 4 нових внутрішніх маршруту з ціною квитка від 500 грн

SkyUp восени 2019 року запустить чотири внутрішніх маршруту з ціною квитків від 500 грн в одну сторону, повідомили avianews.com в лоу-кост.



На додаток до анонсованого раніше рейсом Київ-Львів, авіакомпанія розпочне польоти з Києва до Запоріжжя, Харків, а також вперше в історії незалежної України з’єднає прямими рейсами Харків і Львів.



Рейси Харків-Львів стартують з 17 жовтня і будуть виконуватися два рази на тиждень по четвергах і неділях. Мінімальна ціна авіаквитка в одну сторону від 639 грн.



Маршрут Київ-Харків SkyUp запустить з 25 жовтня по понеділках, середах і п’ятницях з ціною квитків від 498 грн в одну сторону.



Рейси Київ-Запоріжжя будуть відкриті з 28 жовтня по понеділках, вівторках, середах і п’ятницях. Квитки продаються за ціною від 498 грн.



Також SkyUp збільшить частоту польотів за раніше анонсованого напрямку Київ-Львів. З 17 жовтня по 26 жовтня рейси виконуватимуться по четвергах і неділях, а з 27 жовтня чотири рази на тиждень по понеділках, вівторках, п’ятницях і неділях.



В даний час SkyUp виконує прямі внутрішні рейси з Києва і Харкова до Одеси, які будуть виконуватися до кінця жовтня на сезонній основі.



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