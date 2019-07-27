Розстріли в’язнів у радянських тюрмах Західної України у червні-липні 1941 року. Як це було

Такого не робили ані поляки в 1939-му, ані нацисти в 1944-м. Радянська міліція розстрілювала масово — з автоматів, через віконця для передачі їжі. Або кидала в камери гранати. Деякі з цих камер довелося замурувати — і ексгумацію провели вже взимку.

Червень 1941 року запам’ятався на Західній Україні не тільки нападом нацистської Німеччини, але й кривавими розправами, вчиненими нібито своєю ж державою в тилу.

Йдеться про досі нечуване явище, навіть у практиці Народного комісаріату внутрішніх справ (НКВД) СРСР — масові розстріли політичних в’язнів у тюрмах Західної України протягом кінця червня — початку липня 1941 року.

Ця публікація присвячена масовим убивствами у Львові.

Перша сторінка розстрільного списку в’язниці № 3 у Золочеві. Чітко видно написи на документі — винесення вироку начальником слідчої частини УНКДБ по Львівській області Шумаковым та накладання санкції до виконання вироку прокурором Львівської області Харитоновим. Двоє осіб вирішили долю тисяч… Архів Центру досліджень визвольного руху (ЦДВР)

На прикладі Львова можна достеменно показати криваву діяльність «доблесних борців із контрреволюцією».

У самому Львові було три в’язниці: № 1 — на Лонцького, № 2 — Замарстинівська та № 4 — Бригідки. Тюрма № 3 перебувала у замку р. Золочева, що близько сімдесяти кілометрів від Львова — сюди відправляли в’язнів, коли львівські тюрми були переповнені (а таки були переповнені: у тюрмі на Лонцького при ліміті 1500 осіб перебувало 3 638 в’язнів).

Ліва частина попереднього документу. Напис червоним олівцем, зроблена рукою слідчого Шумакова: «Вирок як ворогів народу розстріляти». І прізвища — Баренлейм (?), Дідух, Крачковський, Цверлинг, Бондар, Мазурчак, Котик…

У тюрмах Львівщини станом на 22 червня 1941 року було 5424 ув’язнених. Більшості інкримінували злочини за статтею 54 карного кодексу УРСР, тобто — контрреволюційну діяльність.

Негайними офіційними заходами у вирішенні проблеми переповнення в’язниць стали наказ № 2445/М наркома державної безпеки Меркулова від 23 червня 1941 р. та наказ начальника тюремного управління НКВД УРСР капітана державної безпеки Філіппова від 23 червня 1941 р.

Права частина попереднього документу. Напис чорними чорнилами — дозвіл на страту — написаний рукою прокурора Львівської області Харитонова: «Расстрел как врагов народа санкционирую».

У першому документі йшлося про терміновий облік усіх в’язнів у тюрмах та розподіл на тих, що підлягають депортації в концтабори Гулагу, і тих, кого необхідно розстріляти (це завдання покладалося на місцеве керівництво НКГБ).

У другому документі йшлося про евакуацію в’язнів, до нього додавався «План евакуації», згідно з яким депортації з Львівської області підлягало 5 000 арештантів. Для цього виділялося 204 вагони.

Згідно з інструкцією НКВД СРСР від 29 грудня 1939 р., один вагон ешелону вміщував тридцять депортованих осіб, отже вказаних вагонів вистачало б на евакуацію 6800 ув’язнених. Проте евакуювали лише 1822 із 5 000 запланованих.

Сташинський Петро Васильович (1904-1941 рр.), уродженець с. Борщевичи Ново-Яричевського р-ну Львівської області. Заарештований 9 жовтня 1940 р. Член «Просвіти», організації «Сила» і ОУН. Обвинувачений за ст. 54 пп. 6, 11 КК УРСР. Розстріляний у в’язниці № 1 р. Львова на вулиці Лонцького 26 червня 1941 року. Фото довоєнних часів, зроблене на площі Ринок у Львові. Архів ЦДВР

3602 людини залишились у тюрмах Львова. А куди поділися ешелони — документи мовчать.

Самі ж екзекуції розпочалися 22 червня — розстріляно засуджені до смертної кари. Із проміжного звіту начальника тюремного відділення УНКВД Львівської області Лермана відомо, що станом на 24 червня у тюрмах Львова та Золочева було розстріляно 2072 осіб.

26 червня затвердили розстрільні списки — ще 2068 осіб підлягали знищенню. Їх вбили протягом 24-28 червня.

Трупи розстріляних в’язнів у камері в’язниці на Лонцького. Львів, 1 липня 1941 року. Деякі такі камери німцям довелося замурувати, щоб уникнути епідемії. Повторну ексгумацію провели в лютому 1942 р., коли вдарили морози. Архів ЦДВР

Таким чином у Львівській області було розстріляно 4140 в’язнів. Проте підрахунки не узгоджуються: залишилося у тюрмах 3 602 особи, а розстріляли більше.

Відповідь на це питання дає доповідна того ж таки Лермана: тут йшлося також про надходження нових ув’язнених. Тюремні документи на цих людей належним чином не оформлювали.

У більшості випадків навіть не оголошували звинувачень, проте упевнено називали причетними до ОУН, шпигунами, диверсантам — тобто особами, які підлягають розстрілу.

Процес ексгумації розстріляних в’язнів у тюрмі. 3 липня 1941 р., р. Львів. Для проведення цих робіт німці примусово зігнали львівських євреїв. Архів ЦДВР

Це лише один фрагмент трагічної статистики. Справжня картина розкривається, коли поглянути на всю карту Західної України — близько 24 тисяч вбитих.

Спочатку застосовували звичну для НКВД практику: індивідуально, у спецкамері, постріл у потилицю. Коли наближався фронт, а плани не було виконано — розстрілювали масово: зганяли в’язнів до камер підвалів та через дверцята для передачі їжі стріляли з автоматичної зброї.

Віконечко відкривалося — і в’язень, замість їжі для підтримки життя, бачив засіб знищення… останнє, що бачив у житті).

Львів’яни шукають серед розстріляних своїх рідних у подвір’ї в’язниці № 1. Львів, 3 липня 1941 р. Архів ЦДВР

А в останні дні — кидали до камер гранати. Або відкривали двері камер, в’язні виходили в коридор, гадаючи, що їх відпускають, і в цей момент їх розстрілювали з автоматичної зброї.

Тіла вивозили вантажівками та ховали у спецмісцях, котрі сьогодні поступово відкривають археологи.

Проте перед самим приходом німців чекісти, поспішаючи, ховали вбитих у подвір’ях та підвалах тюрем. Згодом розкопки цих гекатомб стали матеріалом для нацистської пропаганди — звичайно, не з міркувань людяності.

Відбувалося також й знищення евакуйованих в’язнів в центрально-східних областях України — у пересыльных тюрмах Умані, Києва та Харкова. Ці міста були так званими проміжними пунктами етапування, де відбувалося перемішування в’язнів, щоб уникнути повстань та масових втеч під час депортації.

Нацистська пропаганда розстріляних у тюрмах — в основному українців, поляків та євреїв — називала фольксдойче. Напис німецького кореспондента Губнера на фото наслідків масових розстрілів в’язнів. Архів ЦДВР

Заслуговує окремої уваги Заліщицька трагедія на Тернопільщині, коли з тактичних міркувань було зруйновано залізничний міст через Дністер, а з обох сторін пустили два ешелони по сім вагонів із в’язнями (14 вагонів кожен із 50-70 арештованими).

НКВД вирішив проблему швидко: вагони облили пальним, підпалили та скинули у ріку. Береги Дністра тут дуже високі та стрімкі — не вижив ніхто.

Звісно, радянська пропаганда «повісила» всі ці злочини на нацистів (як, зрештою, і розстріли польських військовополонених), і, на жаль, ці міфи привидами ходять навіть сьогодні.

Подив і жах на обличчі львів’янки, котра щойно зайшла у двір тюрми. 3 липня 1941 р. Львів. Архів ЦДВР

Західна громадськість пережила шок від побаченого. Адже такого не робили поляки на початку Другої світової в 1939-му (тоді в’язниці відкрили та звільнили всіх політичних в’язнів, і навіть попереджали про те, що потрібно рухатися суто на схід, оскільки у прифронтовій зоні колишніх в’язнів можуть і розстріляти).

Згодом, у 1944-му такого не зробили й нацисти (адміністрація залишала живими в’язнів концтаборів перед приходом союзників). І це страшне у своїй безглуздості масове убивство арештованих стало одним із головних чинників укорінення антирадянських позицій тогочасного та наступних поколінь.

Щороку львівська громада приходить до тюрем, пом’янути загиблих, а в колишній тюрмі № 1 на Лонцького нині діє музей-меморіал пам’яті усіх жертв окупаційних режимів.

Ігор Дерев’яний, історик, науковий співробітник Національного музею-меморіалу жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького», опубліковано у виданні «Історична правда»

Переклад: «Аргумент»