Процес триває: на Рівненщині релігійна громада перейшла до ПЦУ

Релігійна громада парафії святителя Луки Кримського, яка діє на території Рівненської області, перейшла до ПЦУ.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Facebook Рівненської єпархії Православної Церкви України.

«Релігійна громада парафії святителя Луки Кримського, яка діє при районній лікарні смт. Гоща, перейшла до Православної Церкви України», – говориться у повідомленні.

Зазначається, що статут громади у новій редакції зареєстровано рішенням голови Рівненської ОДА та внесено відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб.

«Найближчим часом будуть визначені дні для проведення богослужінь, по завершенні яких священик відвідуватиме недужих», – повідомили у Рівненській єпархії ПЦУ.

Нагадаємо, після невеликої перерви парафії РПЦ в Україні знову поступово почали переходити до ПЦУ.