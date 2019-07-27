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Спецназ КОРД затримав патрульних, які зупинили Range Rover генерала поліції: скандальне відео

27.07.2019

У Дніпрі підрозділ МВС «Корд» затримало поліцейських, які зупинили за порушення правил дорожнього руху машину начальника Дніпропетровського обласного главку поліції Віталія Глуховери.

Відео інциденту, що стався у вересні минулого року, опублікував «Київ Оперативний».

Автомобіль RangeRover порушив ПДР. Під час зупинки поліцейським, що водій відмовився пред’явити документи і почав бурхливо сперечатися з поліцейськими, заявивши, що авто належить генералові Глуховере. Патрульні пояснили, що зупинили порушника, оскільки їм неважливо, чия це машина. Водій скандалив з копами, дзвонив своєму начальнику і намагався виявитися господарем ситуації.

Патрульні відмовилися брати телефон у водія, щоб поговорити з генералом. Водій вирвав документи у патрульних. Після цього на місці інциденту з’явилися бійці «КОРДА» і доставили патрульних в кабінет до головного поліцейського Дніпропетровської області Глуховере.

Ім’я Віталія Глуховери широко відомо в Дніпрі тим, що часто попадав у різного роду скандали. Його син Олександр очолює слідче управління Державного бюро розслідувань, юрисдикція якого поширюється на Дніпропетровську, Сумську, Полтавську та Харківську області. До цього він працював у прокуратурі Дніпропетровської області, куди прийшов стажистом у 2013-му, але вже через два роки піднявся до заступника начальника, займаючи цю посаду до 2018-го.

Зазначимо, що після інциденту з патрульними, в якому «КОРД» виконував роль особистої охорони обласного поліцейського начальника, керівництво МВС не вжило ніяких заходів. Генерал поліції третього рангу Віталій Глуховеря Андрійович до теперішнього часу очолює Дніпропетровський обласний главк поліції.

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