Російські хакери створють фейкові додатки популярних програм задля шпигування

Хакери з Росії завантажують в інтернет-магазини фейкові застосунки, які можуть шпигувати за власником смартфона.

Про це пише “Голос Америки”.

Ідеться про мобільні версії програм для Android, зокрема Skype, Signal і PornHub. У фейкові версії вбудовують шкідливе розширення Monocle, що може зчитувати зображення з екрану смартфона в будь-який час, і передавати його в Росію, – йдеться у звіті компанії.

“Можливості для спостереження з’єднання явилися в заражених застосунках (наприклад, Skype, Signal і PornHub), які мають вигляд легальних програм, але не є такими, і насправді містять шкідливі функції Monokle”, – каже Апурва Кумар, інженерка Lookout. “Це звичний метод, який використовують розробникі шкідливих програм. Смороду “перепаковують” відомий додаток зі шкідливими функціями, щоб не викликати підозри користувачів”.

За даними Lookout, основними групами ризику є мусульмани, люди, що проживають на території Кавказу, а також у країнах Центральної Азії, зокрема в Узбекистані. Втім, компанія наголошує: це не вичерпний список, і жертвами програмного забезпечення можуть стати й інші люди.

Як стверджує Lookout, розширення Monocle розробила компанія, що пов’язана із Головним розвідувальним управлінням Генштабу РФ (ГРУ). Вперше шкідливу програму зафіксували в 2016 році, втім вона активна і досі. На думку Lookout, розробникі можуть працювати і над аналогічним застосунком для власників смартфонів Apple.