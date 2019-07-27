У Києві прокурора затримали на хабарі у 2000 тисячі доларів

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру прокурора однієї з київських місцевих прокуратур в отриманні хабара в особливо великих розмірах.

Інформація про це з’явилася у прес-службі ДБР.

Повідомляється, що правоохоронець вимагав та отримав від обвинуваченого у кримінальному провадженні хабар у сумі 2000 доларів США. В замін на гроші прокурор обіцяв сприяти у незастосуванні до обвинуваченому покарання у вигляді позбавлення волі і просити суд звільнити.

«Клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою направлено до суду», — повідомили в ГБР, а також додали, клопочуть про відсторонення прокурора від посади.