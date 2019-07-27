Надя Дорофєєва загуляла з колишньою Потапа, ще й Позитива захомутали

Надя Дорофєєва в стильному луці загуляла з колишньою дружиною Потапа

Відома українська співачка, солістка групи “Время и Стекло” Надя Дорофєєва часто радує шанувальників новинами свого творчого життя в соціальній мережі Instagram. Цього разу артистка показала кумедне фото, на якому позує в компанії друзів.

Як видно на фото, Дорофєєва відображена в компанії свого колеги по сцені Олексія Завгородного, а посередині між ними стоїть Ірина Горова, яка є колишньою дружиною Олексія Потапенка. Всі вони прилетіли в Баку на фестиваль “Жара”, де зібралися всі вершки російського шоу-бізнесу. У підписі до фото Надя Дорофєєва написала: “Іруся @gorovaya_irina! У мене відчуття, що через наші графіки – ми не бачилися рік. Love Love Love. Спасибі, що хоч @zharafest нам організувала приємну зустріч”.

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Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 25 Июл 2019 в 10:58 PDT

: znaj.ua

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