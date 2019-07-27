Програматор ключів для правильних людей

Технічна новинка у світі авто дає кожному автовласнику найбільш комфортно використовувати всі можливості його машини. Це пристосування називається: програматор для автомобільних ключів.

Програматори для автомобільних ключів

Автомобіль є не тільки розкішшю, але і засобом пересування, особливо з урахуванням того, якими затишними і оснащеними можуть бути в наші дні машини. Цей факт і є провокуючим для нехороших людей, любителів викрадати автомобілі.

Але на наше щастя, зараз є багато відмінних засобів, що захищають авто від посягань. Але бувають часті явища, коли найдорожча, продумана захисна система дає зрив і машина стає не доступна самому господарю, у якого в наявності власний ключ. В даній проблемній випадку допоможе спеціальний пристрій: програматор ключів, призначений для різних моделей машин.

Фірма xhorse.kiev.ua займається продажем спеціальної електронної техніки для автовласників. Каталог магазину містить багато видів різноманітного товару, де можна знайти і нескладні в експлуатації, але добре працюють програматори автомобільних ключів.

Ми може запропонувати фірмові програматори для машин різних моделей як російського, так і закордонного виробництва:

BMW;

Mercedes;

Volkswagen;

Audi;

Mazda;

Ford;

Toyota,

Lexus і пр.

Програмування ключів передбачає користування особливими технологіями, з допомогою яких можна додавати до старих ключів свіжі. І цим відкривати будь-яку машину.

Крім того, це обладнання корисно і в такій ситуації, якщо раптом господар авто не може знайти свої ключі і потрапити в салон. Йому необхідно тільки зробити дзвінок в центр автосервісу або станцію техобслуговування і майстер, працюючи зі спеціальною технікою, зробить програмування ключів автомобіля.