Оголені чоловіки влаштували забіг на Хрещатику

Голих бігунів розшукує поліція

У п’ятницю, 26 липня, шестеро оголених хлопців пробігли по Хрещатику в бік Майдану Незалежності.

Вони були помічені у центрі Києва близько 20:00, повідомляє Інформатор.

Нудисти з’явилися з нізвідки, тому дізнатися, хто вони, куди і навіщо біжать, не вдалося.

Через 10 хвилин, після того, як вдалося зафіксувати хлопців на Хрещатику, стало відомо, що їх вже розшукує поліція.

Якщо вважати краватку повноцінною частиною гардеробу, то хлопці бігли і не зовсім голими. Адже їх пікантні місця були прикриті.

: glavcom.ua

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