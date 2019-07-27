Дієтологи розповіли про чудодійні спеції, які допоможуть різко схуднути

Куркума, кориця, імбир і чорний перець допомагають швидше спалювати калорії

Спеції куркума, кориця, імбир і чорний перець допоможуть схуднути – їх вживання активно спалює жири, а тому чудово підходить тим, хто хоче схуднути.

Як передає НАРОДНА ПРАВДА, про це пише Med2.

Дослідження довели, що куркума знижує тягу до солодкого і активно спалює жири. Вживання всього лише чверті чайної ложки кориці прискорює метаболізм і покращує здатність організму переробляти цукор. Крім того, кориця є відмінним дигестивом, допомагає швидкому засвоєнню їжі, підвищує рівень енергії і концентрації – а це, в свою чергу, також допомагає спалювати калорії.

Імбир однаково ефективний і в свіжому, і у висушеному вигляді: він прискорює метаболізм, пригнічує апетит і вкрай корисний для імунітету. Ще одна приємна «побічна» дія цього ароматного коренеплоду – він відмінно справляється з морською хворобою (цінна інформація для тих, хто має проблеми в транспорті).

Речовина пиперин, що міститься в чорному перці, дозволяє швидко спалювати калорії. Крім того, вона ж допомагає більш ефективно засвоюватися поживним речовинам.