Блокада у Чорному морі: Росія перекрила 5 районів

За даними міжнародних приписів мореплавцям, Росія з 24 липня 2019 року перекрила п’ять районів у Чорному морі, сумарна площа яких складає 118 570 км², що дорівнює більше чверті його загальної площі у 436 402 км².

Вказані райони фактично перекривають звичні та рекомендовані міжнародні морські суднохідні шляхи до Болгарії, Грузії, Румунії та України, майже блокуючи морське сполучення з цим країнами, повідомляє Еспресо.TV з посиланням на Український мілітарний портал.

Термін дії міжнародних приписів № 280, № 287A, № 287B та 0817/2019 — аж 19 серпня.

Чіткої причини закриття не вказується, частина ділянок названа як «з небезпечною навігацією та небезпекою плавання», частина закрита для проведення заходів бойової підготовки.

Як зазначає видання, РФ не має стількох наземних та надводних сил аби була потреба у перекритті такої площі у відповідних районах для проведення комплексу заходів бойової підготовки. Також в неї відсутня необхідна кількість плавзасобів для контролю та перекриття відповідних районів для забезпечення безпеки судноплавства та, у першу чергу, риболовлі та окремих підприємств рибного промислу, що не завжди можуть отримати відповідні приписи вчасно.

«Тому варто розглядати ці дії як черговий акт гібридної агресії на морі, тепер вже не тільки проти України, а й інших країн Чорноморського регіону», — наголошується у матеріалі.

До цього перед самим початком навчань Sea Breeze 2019, Росія міжнародним приписом 0698/2019 перекрила район площею у 8 тисяч квадратних кілометрів у Чорному морі де мала розташуватися одна з локацій міжнародних навчань за участі кораблів України, Болгарії, Румунії, Грузії, Великої Британії та США.

Нагадаємо, 24 липня, за інформацією українських прикордонників, у порт Ізмаїл під прапором РФ зайшов танкер «NIKA SPIRIT», який за номером ІМО — 8 895 528, згідно даних міжнародної інформаційної системи EQUASIS ідентифіковано як вже відомий танкер «NEYMA», що був використаний для перекриття Керченської протоки.

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