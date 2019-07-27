В Одесі помітили один з найбільш дорогих позашляховиків у світі Rolls-Royce Cullinan, який коштує в середньому 12,5 млн гривень.

Фото розмістили у четвер, 25 липня, в паблике «Odessa cars power» в мережі Instagram.

У автомобіля номера серії НН і традиційний чорний колір.

Довідка: довжина транспортного засобу: 5341 мм, ширина авто: 2164 мм, висота автомобіля (без навантаження): 1835 мм, колісна база: 3295 мм, маса без навантаження (DIN): 2660 кг, робочий об’єм двигуна: 6, 75 л, циліндри: 12, клапани: 48, максимальна швидкість: 250 км/год (регулюється).