Настя Каменських похвалилася ідеальною фігурою в яскравій сукні

Українська виконавиця Настя Каменських, яка зараз виступає під творчим псевдонімом NK, продовжує радувати шанувальників новими піснями і кліпами, а ще фотографіями на своїй сторінці в Instagram. Цього разу українська співачка опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі нове фото, яке почали обговорювати її шанувальники.

Як виявилося, Каменських вирушила на міжнародний фестиваль “Жара”, який 25 липня стартував у Баку. Судячи по фото, на світські заходи в рамках фесту Настя прийшла у грайливій рожевій сукні з принтом-зеброю, поверх якої накинула широкий піджак такого ж забарвлення. Її волосся розпущене в красивій укладці з кокетливими заколками, а на обличчі яскравий вечірній макіяж. У підписі до фото Каменських написала: “Я обожнюю спекотні вечори. Ставте ❤, якщо ви теж!”.

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 25 Июл 2019 в 9:54 PDT

: znaj.ua

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