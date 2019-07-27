Помер відомий український легкоатлет Вірастюк

Сьогодні, 27 липня, помер відомий український легкоатлет Роман Вірастюк.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив його брат Василь Вірастюк.

«27 липня 2019 року о 5.00 перестало битися серце Романа Вірастюка. 11 липня Роману була проведена термінова і дуже складна операція (аневризма, розшарування черевної аорти). Він був бійцем, і незважаючи на всі „але“, він боровся до останнього», — написав Василь.

Свої співчуття також висловив міністр молоді та спорту Ігор Жданов.

«Не стало Романа Вірастюка — нашого друга, колеги, спортсмена, художника, телеведучого, людини багатьох талантів, неординарної особистості з великим і добрим серцем. Для Міністерства молоді та спорту кожен з нас — це непоправна втрата і великий біль. Співчуваємо, сумуємо й підтримуємо рідних Романа в цей важкий час. Вічна пам’ять Роману Вірастюку. Друже, нам буде дуже тебе не вистачати», — написав Жданов у Facebook.

Роман Вірастюк — срібний призер чемпіонату Європи-1994 у штовханні ядра, учасник трьох Олімпійських ігор (1996, 2000 і 2004), а також багаторічний капітан збірної України з легкої атлетики.

Останнім часом колишній спортсмен працював директором Департаменту олімпійського спорту Міністерства молоді та спорту України.

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