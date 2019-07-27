Як з фільму жахів: мережа обурило фото української електрички

В мережі опублікували чергове фото поїзди «Укрзалізниці» — в цей раз електрички Київ — Козятин. Вагони іржаві до дірок, вікна брудні й темні.

Загалом видовище настільки гнітюче, що важко повірити, що такий склад взагалі може пересуватися. Фото в Facebook опублікувала Лора Манек. Жінка назвала поїзд «скотовозкой» і пошкодувала людей, змушених щодня користуватися таким «сервісом» Укрзалізниці».

«Хлопці, ну це ж реальна жесть! Ну ЯК на ось ТАКОМУ можна возити людей??? Не їжджу на електричках вже багато років, але вчора ми вирішили спробувати. Більше пробувати не хочу! Напрямок Київ — Козятин. Бідні люди, які змушені їхати в таких „скотовозках“ кожен день», — написала жінка.

У мережі хвиля обурення. Разом з тим, деякі фолловери поставилися до фото з гіркою іронією.

«Це ж гиперлуп!»

«Схоже на поїзд з фільму про зомбі».

«Фільм жахів якийсь».

«Шо ви скаржетесь. Головне, шо доїхали. Я такі собаки завжди пам пам’ятаю, ще з 90х».

«А де фото зсередини? Може, там цілком комфортно! Просто зовні трохи поржавів вагон, потріскана фарба і все».

«Зарплата керівника „Укрзалізниці“ Євгена Кравцова становить 920 тисяч гривень».

«Грошей на ремонт і фарбування не вистачило. Всі гроші вбухали в склянки і підстаканники. 2000 гривень за кожен!».