Голяка, але в краватках: в центрі Києва хлопці влаштували незвичайний перформанс

Група оголених хлопців влаштувала забіг по Хрещатику убік Майдану Незалежності в Києві.

Повідомляється, що в п’ятницю, 26 липня, близько 20:00 по центральній вулиці столиці пробіглася компанія хлопців, які були повністю роздягнені. Звідки взялися хлопці, і куди вони прямували, і вже тим більше дізнатися навіщо біжать не вдалося.

Зазначимо, що цілком можливо, що це повернення вже відомих нам і нашим читачам нудистів, які не раз пробігали голяка в переході на «Льва Толстого» і в інших місцях. На даний момент відомо, що хлопців розшукують співробітники поліції.

Як розповіли очевидці, на хлопцях взагалі не було одягу. Це якщо не рахувати краватку, адже при бігу він не дуже рятував ситуацію.