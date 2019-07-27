Іноземці цілодобово скуповували гривню і ОВДП. Банкіри прогнозують подальше зміцнення української валюти

Валютна торгівля в п’ятницю виявилася напрочуд активною. Так, 26 липня на міжбанку було багато долара і угод, а валютний курс знизився на 7 копійок — до 25,35-25,40 грн/$.

Про це повідомив фінансовий експерт Василь Невмержицький, передає UBR.ua.

Відзначається, що цінник міг впасти і сильніше, якби не Нацбанк, який знову став головним скупником валюти США. НБУ починав свої придбання долара на рівні 25,48 грн/$, а потім опустився до 25,40 грн/$. За різними оцінками, він придбав близько $130 млн.

«Завершальний день тижня пройшов на міжбанку за тим же сценарієм, що і два попередніх. Обережний старт на вчорашньому рівні і подальшим плавним зниженням. В результаті гривня зміцнилася до максимуму з вересня 2017 року», — прокоментував UBR.ua ситуацію директор казначейства Банку Кредит Дніпро Олег Курінний.

Першими валютну розпродаж в п’ятницю почали нерезиденти, яким гривня потрібна для покупок наших держоблігацій (ОВДП), а за ними поспішили і українські експортери. Наш бізнес зрозумів, що іноземці і курс на новий мінімум, і пора конвертувати валютну виручку, поки вона максимально не знецінилася (навіть якщо вона потрібна буде в майбутньому її можна буде дешевше відкупити). Компанії і не згадали про те, що їм вчора кинули відшкодування з ПДВ на більш ніж 2 млрд грн, а сьогодні на рахунку надійшла ще більша сума — 4,48 млрд грн. Долар продавали все.

Обсяг торгів був максимальним — перевищив $300 млн.

«Іноземні інвестфонди активізували роботу на вівторковому наших ринку держоблігацій. Тотально перекуповують з премією ОВДП, які лежать в портфелях українських банків. Банки віддають папери, оскільки отримують за них більше. І навіть готові працювати в дві зміни, щоб укладати угоди з іноземцями. Адже ті ж американські банки і фонди працюють, коли у нас ніч. Цілком очевидно, що валютні розпродажі іноземців більше не будуть прив’язані тільки до аукціонів Мінфіну ОВДП, вони можуть виникати в будь-який момент», — пояснив нову тенденцію Василь Невмержицький.

Слідом за міжбанком опускався і готівковий ринок. Середня ціна долара на продажу людям просіла на 5 копійок, і виявилася в рамках 25,55-25,70 грн/$. Мінімальна — на 25,45 грн/$, максимальна — на 25,95 грн/$. Викуп валюти у людей відбувається в межах 25,0-25,51 грн/$.

Фінансисти чекають подальшого зниження долара.

«Думаю, в понеділок, 29 липня, міжбанк відкриється в рамках 25,35-25,45 грн/$. І якщо іноземці продовжать потребувати гривні, то ми будемо рухатися до 25,30 грн/$», — вважає Василь Невмержицький. Олег Курінний дав більш стриманий прогноз — 25,40-25,50 грн/$.