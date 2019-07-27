Порошенко сказав, що буде робити, якщо Зеленський віддасть владу олігархам

Екс-президент і лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко заявив, що буде жорстким опонентом Володимира Зеленського, якщо він залишить владу олігархам.

Про це колишній глава держави сказав в інтерв’ю німецькому телеканалу ZDF.

«Якщо президент Зеленський спробує замінити дійсно важку роботу над реформами розмовою або, що ще гірше, залишить владу олігархам, які фінансували його виборчу кампанію, то я буду його жорстким опонентом. Тому що я буду захищати свою країну», — сказав Порошенко.

Він зазначив, що це питання «національних інтересів держави».

Також на питання, чи боїться Порошенко того, що Зеленський поверне Україну під вплив Росії, він відповів: «На жаль, я думаю, що це можливо».

«Ви запитали, яка стратегія президента Зеленського. І мій абсолютно чітку відповідь: я не знаю, як і багато українців цього не знають», — підкреслив Порошенко.