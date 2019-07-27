Самого відомого російського лікаря звинуватили в обмані людей

Популярна телеведуча і доктор Олена Малишева опинилася у дуже скрутній ситуації.

Раніше Малишева відкрила десятки клінік по всій країні, які пропонували людям інтенсивні способи схуднення. Кілька днів тому одна з таких клінік, розташована в Челябінську, закрилася після двох місяців роботи, обікравши клієнтів на 4 мільйони рублів.

Місцеві джерела повідомляють, що філія клініки був справжнім, і в її рекламі використовувався образ Олени Малишевої. В заклад запрошували на безкоштовний прийом і пропонували ефективно схуднути за 146 тисяч рублів. Гроші пропонувалося отримати кредит на місці, підписавши відповідні документи. Втім, це вже не перший філіал, який обманював громадян. Вже були десятки подібних випадків по всій країні. Відзначається, що повний курс схуднення передбачав забезпечення клієнта спеціальними продуктами, масаж, обгортання та різні консультації.

При цьому в клініці навіть погоджувалися проводити неповний курс, частковий. Також клієнтам пропонувалась спеціальна акція з розстрочення платежу. У підсумку клініка не надала допомогу жодному з заплатили пацієнтів і закрилася. Крім того, колишні співробітники цього філії вже заявили, що компанія, яка відкрила клініку, не виплатила їм зарплату на суму 3 мільйони рублів. Всім клієнтам порадили звернутися до суду.