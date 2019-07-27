Про Зеленском не наважилися жартувати на “Лізі сміху” в Одесі

Президент Володимир Зеленський приїхав в Одесу на Літній кубок “Ліги сміху”.

Володимир Зеленський, який раніше був беззмінним ведучим шоу “Ліги сміху”, на цей раз постав у новому статусі і приїхав в Одесу на шоу в якості глядача.

Про це інформує “Думська“.

Для того щоб потрапити на концерт “Ліги сміху” глядачам довелося не лише придбати квиток, але також пройти через металошукач і продемонструвати вміст сумок. Заборонено проносити склянки, пляшки та інші ємності. Таке рішення при вході пояснили вимогою безпеки.

Зеленський прийшов разом з сином, дружиною, Андрієм Богданом і зайняв місце в першому ряду фанзони.

“У залі присутній наш колишній. Ведіть себе зухвало, щоб йому було завидно”, – жартома звернувся до учасників Євген Кошовий, який після президентського підвищення Зеленського став новим ведучим “Ліги сміху”.

Гумор, як і зазвичай, стосувався найчастіше тим політики: тут встигли обговорити і Порошенко, і Юлію Володимирівну, і мера Кличко.

А ось розмови про Зеленском дуже старалися обходити стороною. Жарти про нього були швидше комплементарними. Зокрема, жартували над тим, як жорстко новий Президент обходився з чиновниками, мерами, губернаторами і так далі.

До речі, Богдан в соціальній мережі Facebook опублікував фото, на якому він поруч із Зеленським і Кошовим. Підпис до світлини говорить: “Президент, Глава Офісу Президента та Прем’єр-міністр”.