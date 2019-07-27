Гончаров: Гройсман міцно підсадив нас на кредитну голку, слово за Зеленським

Кредити МВФ та позики від розміщення держоблігацій (ОВДП) Кабмін Ст. Гройсмана витратив, а з кризи ми так і не вийшли. Ось в чому проблема (поки, в усякому разі).

Держборг і безробіття такі ж занадто високі, рівні капітальних інвестицій та ділової активності всі такі ж дуже низькі. Наприклад, лише портфель ОВДП нерезидентів учора, 26 липня зріс на 1,013 млрд. грн. – до 73,99 млрд. гривень. І віддавати ці борги доведеться з відсотками.

Для Ст. Зеленського ось така вийшла картина маслом: положення в економіці гірше нікуди, грошей у бюджеті немає, доводиться жити в борг, а кредитори не мають совісті. Нагадаю, в червні Україна розмістила на ринку запозичень 7-річні єврооблігації на 1 млрд. євро під 6,75% річних (це був перший за останні 15 років випуск суверенних українських єврооблігацій в євро)! Деруть з нас європейські друзі сім шкур, тоді як у них ЄЦБ за підсумками що завершився в четвер 25 липня засідання зберіг базові рівні: 0% ключова ставка, -0,4% депозитна ставка.

Так, гідно відповідають європейські лідери на заклики Прем’єр-міністра Ст. Гройсмана: «Допоможіть нам не словом, допоможіть нам кредитними грошима, точніше, мільярдами євро». І допомагають. Ну, що тут сказати? Є хороша серед бізнесменів приказка: «Всі скаржаться на брак грошей, ніхто не скаржиться на брак розуму».

У цьому зв’язку мій прогноз: триваюче погіршення стану економіки України стає більш передбачуваним, відповідно, краще прогнозованим з точки зору експертів. І не треба обманюватися, у нас немає ніякого дна, яке ми намацали. Воно ще попереду. Питання, чи досягнемо ми дна до кінця 2019 року? У мене великі сумніви на цей рахунок. Все говорить про те, що ситуація не заспокоїться, рух вниз буде продовжуватися. Просто воно стає все більшому числу людей зрозумілим. І вже, власне, цей ефект відчуття того, що картина набагато гірше тієї, до якої готувалися, може викликати справжній шторм на українських ринках.

Тому ми вже зараз у «Асоціації учасників ринків капіталу» починаємо обговорювати, як далі жити при нестачі грошей. Як до цього пристосуватися? Плюс звертаємо увагу колег на те, що у нас економіка, особливо сіра і тіньова, накачується доларової готівкою і, швидше за все, це мій ще один прогноз, нас в Україні чекає доларова інфляція. Це перспектива на 2020 рік. І, безсумнівно, загроза дефолту стає очевидною. Чудес в економіці немає. На жаль.

Олександр ГОНЧАРОВ