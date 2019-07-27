«Повністю винен у всьому»: Блогер розповів, як Порошенко дає свідчення

Відомий блогер Максим Бужанський на своїй сторінці в Facebook повідомив, що раніше він вже говорив про те, що під час слідства Петро Порошенко буде посилатися на статтю 63 Конституції, яка дозволяє відмовитися від дачі показань.

«І він посилається на неї на допиті. Це означає не тільки те, що він повністю винен у всьому, що пред’являється. Це означає, що він навіть не може придумати якусь версію, яку можна було б представити слідству», — пише Бужанський.

За його словами, він не може представити слідству версію не тільки з причини того, що інтелектуально є недосяжним, але ще й з причини того, що це в принципі неможливо. Бужанський підкреслив, що чекав цього моменту рівно 5 років і тепер насолоджується. Передплатники активно коментують його посаду.

«Навіщо Ви підказали фігуранту?», «Він Вас читає, не підкидає йому ідей», «А як же універсальне «все вкрали попэрэдныкы»?», «Ну звичайно, а що тут придумаєш. Це жахливо, як жадібність може за мить все знищити», «Але з іншого боку цей суб’єкт теж громадянин України. Користується своїми правами, гарантованими Конституцією», — написали користувачі.