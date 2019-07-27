У Хмельницькій області 20-річна дівчина побила та пограбувала пенсіонера

У Шепетівці затримали 20-річну дівчину, яка, завдавши тілесні ушкодження пенсіонеру, викрала з його квартири побутову техніку.

Так, днями в поліцію надійшло повідомлення про те, що дівчина, раніше знайома з пенсіонером, скоїла розбійний напад. Знаходячись у квартирі потерпілого, зловмисниця вдарила його банкою по голові і викрала плазмовий телевізор і TV-тюнер.

Отримавши повідомлення, правоохоронці оперативно встановили та затримали разбойницу. Нею виявилась 20-річна раніше судима мешканка Маріуполя. У Шепетівку вона приїхала до подруги. Також поліцейські з’ясували, що викрадені речі розбійниця здала в ломбард.

Зараз за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до 7 років позбавлення волі. Слідчі з’ясовують всі обставини події.