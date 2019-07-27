Посол розсекретив деталі телефонної розмови Зеленського та Трампа

Постійний представник США при Європейському союзі Гордон Сондланд розповів, як пройшов розмова президентів України і США Володимира Зеленського та Дональда Трампа.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Так, Сондланд запевнив, що глави держав знайшли спільну мову.

«Президент Зеленський досить довго спілкувався по телефону з президентом Трампом, вони знайомилися. Я спілкувався з обома і до, і після цієї розмови. Розмова пройшла дуже успішно, вони відразу знайшли спільну мову», — зазначив посол.

Також він розповів, що в кінці розмови Трамп запросив Зеленського в Вашингтон.

«Президент Трамп в кінці розмови запросив Зеленського в Білий дім на час, що підходить для обох сторін, в найближчому майбутньому», — підсумував Сондланд.