«Ми МНС. Ми не гасимо»: чому в РФ збільшується площа лісових пожеж (відео)

Поки в Сибіру вирують пожежі, рятувальники Красноярського краю РФ перекладають провину.

Відповідне відео опубліковано в Telegram-каналі Mash.

Як випливає з коментаря регіонального МНС РФ, поки вогонь не підійшов до населених пунктів, то гасити пожежі не будуть.

Тим часом лісові пожежі охопили понад 1,5 млн. гектарів по всіх регіонах. Мінлісгосп твердить, що гасити треба не все. Якщо витрати перевищують збитки, то робити нічого не будуть.

«Ми тримаємо тільки під контролем, ми не гасимо ці пожежі», – заявила представник російського МНС, і поклала відповідальність на міністерство лісового господарства. У МНС збираються реагувати тільки тоді, коли вогонь дійде до населених пунктів, а поки разом з усіма дихають димом, який приносить з лісів вітер.

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