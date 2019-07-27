Масові обшуки в Білій Церкві: з’явилися перші дані про бандитів і фото з місця подій

У Білій Церкві, де сьогодні вранці поліція почала проведення одночасно 50 обшуків,були виявлені три злочинні угруповання, які займалися тиском на бізнес.

Бандити займалися вимаганням та побиттям людей.

Членів банд поліцейські затримують в рамках відкритого кримінального провадження за статтями «Вимагання» і «Створення злочинної організації».

На місцях проведення обшуків працюють слідчі Київської області, співробітники кримінальної поліції і в разі силового опору — спецназівці.

На сторінці обласного главку поліції повідомляється, що після проведення обшуків, відповідного аналізу та затримання підозрюваних, керівник главку Андрій Небитов у понеділок, 29 липня, розповість на брифінгу деталі спецоперації.

Жителів міста, які стали жертвами бандитів закликають писати заяви правоохоронцям.

«Звертаємося до жителів міста Біла Церква та Білоцерківського району. Якщо ви стали жертвою такого злочину, негайно звертайтеся з заявами в поліцію», — йдеться в повідомленні поліції області в Facebook.