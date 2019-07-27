Портников: З українцями борються так, як ніби тут можна влаштувати Росію на всій території

Якщо уважно подивитися на те, як взагалі мислять українські громадяни, то українське суспільство, незважаючи на всю свою прихильність до Володимиру Зеленському або неприхильність, воно залишається розколотим за парадигмі за Росію чи проти Росії.

Це навіть не «Захід-Схід», це розкол по колоніальної парадигмі. Теж зовсім не новий, так з багатьма колоніями відбувалося: одні хотіли залишатися домініонами, інші хотіли йти у вільне плавання. Ось за великим рахунком, Україна залишається такою розколотої колонією, як би вона не голосувала. І це принципове питання.

І сьогоднішня влада так чи інакше повинна співпрацювати з цими двома групами свого електорату. При тому, що група, яка є більш прозахідно налаштованою, вона більш активна, вона може виходити на вулиці і у неї є потужний союзник в особі міжнародних фінансових організацій, які їм кажуть «Ми будемо вам давати гроші, якщо ви будете йти на Захід, а не до Росії». А група, яка за більш помірні, більш гарні стосунки з колишньою метрополією, вона більше політично пасивна, вона може тільки голосувати, вона не виходить на вулиці, і в Росії немає грошей, які могли б забезпечити існування режиму.

Для того, щоб український режим існував, йому потрібні гроші – яких міжнародних фінансових організацій або гроші Володимира Путіна. Самі українські громадяни не здатні утримувати власну державу. Принаймні в осяжному майбутньому. Тому українські громадяни є потенційними утриманцями фінансово-заможних країн, точно також як громадяни Білорусі, але Білорусь – країна поменше. Таким чином завжди треба робити вибір утриманства – небудь це міжнародні фінансові організації і Захід з чітким дотриманням усіх інструкцій і вказівок кредиторів, при небезпеці занурення країни у фінансовий і соціальний хаос, або це російські гроші, з чітким дотриманням вказівок Володимира Путіна. Але я наполягаю на тому, що у Росії немає грошей на Україну, достатніх, щоб забезпечити тут фінансову і соціальну стабільність. Якщо б ці гроші були, то шанси на те, що Україна або більша її частина стали б російським домініоном, були величезні. Але на це у Путіна немає грошей, він не заплатив свого часу Греції, як він не дуже хоче платити Білорусі. Немає фінансових можливостей. А у Заходу поки що є.

Коли ви говорите, що люди на Донбасі виходили на вулиці, для цього їм було необхідно присутність російських диверсантів, російських військ. Люди в Криму і на Донбасі ніколи не виходили на вулиці, поки їх не окупували. Вони були цілком лояльними громадянами до приходу тужних окупаційних військ. А от громадяни, які виходили на Майдан, – це люди, які готові захищати свої права від власної влади. Їм не потрібні окупаційні війська для цього. Це різні типи свідомості. Ми маємо справу з двома категоріями населення – політично активним і політично пасивним. І це логічно, тому що населення, яке хоче, щоб його країна була частиною метрополії, за визначенням політично пасивно, тому що воно прагне до того, щоб сама метрополія забезпечила відновлення статус-кво.

Люди, які боролися за французький Алжир, були готові за нього боротися разом з французькими військами. Але коли Франція сказала, що більше не буде утримувати Алжир силою, вони просто переселилися до Франції. Тому що вони – французи. За менталітетом. Точно так само ті люди, які у нас досі розраховують на те, що Україна стане частиною Росії, коли вони зрозуміють, що боротьба програна, вони переселяться в Росію. Тому що вони не зможуть піти туди разом зі своїми територіями. Тому що вони – росіяни, росіяни за своїм менталітетом.

Я вважаю, що розкол з поданням про те, в якій державі ми живемо, він неминучий. Не обов’язково географічно – політично. Я вважаю, що партії націонал-демократичного характеру представляють тих людей, які вважають що це Україна і вони живуть в Україні, і вони українці. Ці партії часто змінюються: сьогодні це «Європейська солідарність», «Голос», великою мірою «Батьківщина», вчора це були «Народний фронт», «Самопоміч», БПП, у великій мірі «Батьківщина», позавчора «Наша Україна» і у великій мірі «Удар». Але це партії українців.

Є партії росіян політичних. Сьогодні це «Опозиційний блок», вчора це була «Партія регіонів», позавчора ще якісь політичні сили. Ці люди у своїх політичних уявленнях бачать Україну як частину «великої Росії». Я не маю до них жодних претензій, тому що вони чітко артикулюють свою позицію. Вони просто не мої однодумці, вони мої ідеологічні противники. Тому що я вважаю, що це Україна, вони вважають, що це Росія. Вони це не говорять, тому що вони конституційно не можуть так сказати.

Це все одно що якщо я б жив в Ізраїлі, будучи євреєм, і я вважав би, що це Ізраїль, а, ось у мене був однокурсник, він жив у секторі Газа, родом він був з тієї частини країни, яка зараз Ізраїль, і він вважав, що весь Ізраїль – це Палестина. У нього висіла велика карта, де весь Ізраїль був позначений як Палестина. І я ніколи не вважав його ворогом. Тому що я вважав, що така його свідомість. І що рано чи пізно з цією людиною нам доведеться прийти, як це не дивно звучить, до згоди щодо того, де знаходиться Ізраїль і Палестина. І я розумів, що чим довше він не буде приходити зі мною до згоди, тим менше місця для Палестини залишиться на політичній карті світу. Він говорив «Ні, це все Палестина». Я дуже б хотів з ним домовитися, тому що я вважаю його братом, я хотів би, щоб ми з ним жили по-братськи, в різних ситуаціях. Але він не захотів домовлятися. А чим довше ми не домовляємося, тим менше шансів.

Те ж саме я можу вам сказати про людей, які дотримуються проросійської позиції. Я не зацікавлений з ними домовлятися. Я вважаю, що чим більше вони будуть тягнути з цими домовленостями про своє майбутнє – територіальному, національному, якому завгодно, тим менше місця залишається для російської ідеї в Україні. Вона звужується, як Шагренева шкіра. Я не закликаю їх домовлятися. Я, як носій української національної ідеї, готовий до переговорів хоч завтра, хоч з Медведчуком, хоч з Путіним. Але вони, на щастя, не готові. Вони вважають, що вони можуть стріляти, купувати телеканали, займатися пропагандою. Вони не хочуть з нами розмовляти. Ну не хочуть і не хочуть, і згинуть рано чи пізно. Через канали – це не домовленості, вони з нами борються. З українцями борються так, як ніби тут можна влаштувати Росію на всій території. А це неможливо.

Ми представляємо собою дві групи населення, нечисленні. Ось нас може бути 25-30%, їх зараз 15-20%. А між нами денаціоналізована маса. Скажімо так, люди, для яких питання їх державної ідентифікації не має великого значення. Їх багато. Це теж не ново, їх було дуже багато і під час нашої першої спроби створити державу в 1918-1920-х роках. Тоді вони були прихильниками лівих партій, неукраїнські і неросійських. Тоді теж були дві групи: люди, які були прихильниками українських буржуазних і соціал-демократичних партій (їх було не так багато), і були люди, які були прихильниками російських буржуазних і соціал-демократичних партій – від октябристів до правих есерів, їх теж було не так багато. І вони вважали, що тут Росія. А виявилося, що дуже багато людей, які готові бути прихильниками РКП(б) та її філій в Україні. І ці люди перемогли. А в чому був її гасло? За інтернаціонал. Не потрібно мені ніяка держава. «Щоб у світі без росій і латвий, жити єдиним людським гуртожитком» – Ст. Маяковський. Величезна кількість людей, не всі, багато хто, які сьогодні проголосували за «Слугу народу», вони з цих сторінок Маяковського. Вони вірять, що в принципі, якщо скасувати всі ці державні умовності, то можна спокійно з усіма домовиться.

Ось в чому полягає нерозуміння Зеленським і його соратниками психології Путіна. Вони ж самі кажуть, я читав інтерв’ю помічника президента пана Шефіра, що геополітично вони не розуміють Путіна – що він хоче? Навіщо він цю війну почав? Збагатиться він, чи що, хоче, або він там образився на Майдан, його образили чи що? А Путін – «державник». Він справжній імперіаліст-державник. Вона хоче відновити імперію, у нього проста ідея. Він навіть цього і не приховує, до речі. Але вони не вірять, що людина може жити такою ідеєю. Не вірять. Тому що вони живуть набагато більш простими ідеями. В світі немає держави. Їх дуже важко в цьому звинувачувати, тому що вони виросли в останній період існування Радянського Союзу, коли держава була багато в чому фікцією, а для них воно було тим більш фікцією, тому що вони євреї. Для радянських євреїв, руссифицированных, не було жодної держави, вони не могли бути патріотами ніякої держави, тому що Радянський Союз був для них «мачухою». Вони там працювали, робили якісь кар’єри. Ця середовище ніколи не сприймала як держава Радянський Союз. Вона сприймала його як територію, де треба вижити, де можна добре вижити там.

Одночасно багато з цих людей не сприймали Ізраїль, тому що вони не розуміли, навіщо він потрібен. Саме це державне почуття вже було настільки атрофированно до того часу, у багатьох. Хтось їхав до Ізраїлю. А хто-то з ізраїльською візою їхав у Сполучені Штати Америки. Не тому що їм хотілося в Америку як країну, а тому що хотілося в Америку як відсутність у країни, просто до хорошого життя. Тобто не в Ізраїль, де ти станеш євреєм, а в Америку, де ти ніким не станеш, але буде зарплата, ковбаса, хороша життя. Більше нічого не треба, тобі від Америки. Ну ти можеш стати американцем, як-то пишається всім цим. А можеш і не стати. Хтось із них переїхав у Нью-Йорк, і залишився у своїй московській, одеської, криворізької, вінницькій квартирі, ментально. Просто життя набагато краще, от він собі і живе, дивиться канали російські і українські і прекрасно себе почуває. Але держава так і не виникло в його розумінні.

Сьогодні реальне українське суспільство розділене по отношеню до майбутнього державності країни. У нас в цьому сенсі як в Ізраїлі. Ізраїльське суспільство розділене насправді не з економічних та соціальних преференцій, а питання про те, як вирішувати близькосхідна криза.

Простим людям завжди важко, коли інтерессно журналістам.

Я вважаю, що можливе припинення обстрілу на лінії зіткнення, якщо цього чогось захоче Путін. Я не розумію навіщо йому це хотіти. Він це може хотіти тільки якщо ми його обдуримо. Якщо він справді думає, що українці схожі на росіян. Для українського суспільства доля Криму не має ніякого реального значення, ніхто про це тут не пам’ятає і не згадує, по великому рахунку. Про Донбасі згадують тільки тому, що там гинуть українські військові. Але уявіть собі ситуацію, що там перестали гинути наші люди. Придністров’я. Може бути навіть з більш жорстким режимом і менш пов’язане з основною територією України. Для більшості наших співгромадян ця історія закінчиться в ту хвилину коли перестануть стріляти. Вони більше про це ніколи не згадають. Як про Крим. Це взагалі не буде ніякої проблемою. Ті, хто будуть про це говорити, це будуть «чергові» маргінали. Ніякого впливу на українську політичну ситуацію це взагалі надавати ніяк не буде.

Для Путіна ця ситуація може виглядати інакше. Тому що, якщо він вважає, що українці і росіяни – один народ, то він може думати, що українці будуть ставиться до того, що у них немає територіальної цілісності, що вони втратили територію, так само болісно, як до цього могли б поставитися росіяни. Якщо ви зараз оккупируете Брянську облась або Липецьку, або як це було з відділенням Чечні – це буде головна національна проблема російського народу, в незалежності від того, стріляють там чи ні. Як одного з головних національних проблем російського народу є проблема Курильських островів. Там ніхто не стріляє, але сама ідея, що можна пожертвувати частиною Курильських островів заради миру з Японією, дозволяє виводити людей на вулиці, щоб вони протестували проти влади.

Тому що для російської людини питання територіальної цілісності та державної честі, яку він пов’язує з територіальною цілісністю, важливіше, ніж питання обстрілів і соціальні проблеми. Тому що росіяни – імперська нація. І для них ці питання – ті, які можуть послабити владу. І Путін, якщо він буде вважати, що українці влаштовані таким же чином, то він може на якийсь час перестати стріляти, вважаючи, що від цього нічого не зміниться. Що він просто підтримає якісь проросійські сили такими своїми діями. Але після того, як він перестане стріляти, через якийсь час він переконається в тому, що це не працює. Це може призвести до нової ескалації. Ось в чому питання – чи надовго ми його обдуримо. Але обдурити в принципі можна. Знову таки – ми не повинні нічого для цього робити, це він повинен сам себе обдурити в своїй власній голові.

Ми – постколоніальна нація з усіма її проблемами та недоліками, так є. У постколоніальних націй інше уявлення про цінності територій і людського життя. Воно вище, ніж у імперських. Для постколоніальних націй життя цінніше територій. Тому частина території може бути втрачена. А імперська може втратити багато життів, але територію зберегти.

І в української сторони, у соратників Зеленського, і у західних партнерів, є така ідея, що їм треба придумати щось, щоб дати Путіну можливість вийти з ситуації і «зберегти обличчя». А Путін зовсім не думає про збереження свого обличчя, у нього все добре з особою, він навіть не знає, що йому треба зберігати обличчя. Це розмова сліпого з глухим. Але вони будуть проводити ці розмови сліпого з глухим. Це просто різні треки, люди живуть в різних площинах. Спроби будуть, але це тільки тому що є неадекватне сприйняття: на Заході впевнені, що в Москві всі розуміють, в Москві впевнені, що на Заході все розуміють. А насправді вони знаходяться в різних світах і ніхто нічого зрозуміти не може один про одного. Тому не буде ніякого розуміння.

Віталій ПОРТНИКОВ