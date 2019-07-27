«У@гине поруч з бимбой»: Яніна Соколова поставила запитання Азарову

Побіжний екс-прем’єр міністр України часів Януковича Микола Азаров на теренах соціальних мереж зненацька перетнувся з блогером Яніною Соколовою.

Зокрема, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook Азаров зробив репост публікації Соколової про електорат Медведчука і написав, що в Україні, мовляв, «після державного перевороту зникла журналістика», а за таку посаду в іншій країні її вже нібито «притягли до відповідальності».

Соколова, в свою чергу, відповіла йому в своєму фірмовому стилі.

«Кровосіся стежить за моїм Twitter. Переживає за долю журналістики (сміється, — ред.). Каже исщезла. Нескіглі, Янович. Када тому з загнівающєй Європи?» – написала блогер у Facebook.

Передплатники Соколової підтримали її позицію.

«Тобі можна притягнути до відповідальності хіба що за розголошення державної таємниці. Закордоном не мають знаті скільки в нас уєбанів», — Олександр Тодорчук

«Кровосіся б*я)))) турботливий, переживає там сидить)))», — Kravec Vitya Vitalik

«Такіій турбітлівий, шо пі*діц», — Svitlana Sokolova

«У вашій любімій Росіі ви б вже сиділи – довго і тихо. Треба об’єднання явити акцію – безкоштовний відпочинок в Сочі, а потім закрити кордони, бо вже задовбало то стадо», — Solomiya Stakhura

«Знову це лайно — азіров відкриває рота..», — Maryna Yandolenko

«Скажіть кровосісі, що її сховали у вагіні, поряд з бімбою», — Петро Костянтинович