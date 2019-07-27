Viber наймає команду для українського офісу

Компанія шукає працівників у свій український офіс. Як повідомив в інтерв’ю “НВ Бізнес” CEO Viber Джамел Агауа, в український офіс буде найнято 10-12 чоловік.

«У нас поки немає повноцінного офісу в Україні. Хоча вже працює перший співробітник — Євген Боднар. Він відповідає за розвиток бізнесу в Україні та створення партнерської екосистеми. Ми шукаємо ще кілька людей, щоб створити команду. У нас є такі команди в інших країнах. Наприклад, в Росії, Сінгапурі, США, Франції, Великобританії, на Філіппінах. У всіх країнах, де ми плануємо інвестиції — ми інвестуємо в команду людей для підтримки регіону», — сказав він.

За його словами, Viber шукає менеджерів з розвитку бізнесу, які будуть вести переговори з партнерами, фахівців з маркетингу, щоб допомогти локалізувати повідомлення компанії на місцевих ринках, продакт-менеджерів, які будуть адаптувати функції Viber на локальному рівні.

«У нас також є менеджери з продажу, якщо ми пропонуємо бізнесу рекламні можливості. Так що всі ці ресурси будуть найматися в Україні. І у нас також буде кілька людей Rakuten Group, для того, щоб Rakuten надав свої технології в Україні», — зазначив він.

Також Агауа не виключив, що Viber відкриє R&D офіс в Україні.

«Можливо, але не в цьому році. У нас є великий R&D центр в Мінську, в Білорусі, в якому працюють більше 120 інженерів. І у Rakuten Group є 120 інженерів в Одесі, які працюють на Rakuten Intelligence. Але якщо ми вирішимо найняти інженерів для Viber, то, швидше за все, вони будуть працювати в одному офісі в Одесі», — сказав він.