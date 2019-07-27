США та Україна готують візит Зеленського до Трампу — Волкер

Обидві держави працюють над підготовкою візиту президента в Штати, розповів спецпредставник Держдепартаменту

США та Україна продовжують підготовку візиту президента України Володимира Зеленського в США. Про це повідомив спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер, пише Інтерфакс-Україна.

«Ми працюємо над підготовкою візиту президента Зеленського в США», — сказав Волкер на брифінгу в суботу в Києві.

Крім того, Волкер не виключив можливість візиту президента США Дональда Трампа в Україну у майбутньому, однак наголосив, що підготовка таких візитів вимагає часу. Він зазначив, що дипломати США зі свого боку також хотіли б, щоб Трамп в майбутньому відвідав Україну.

25 липня відбулася телефонна розмова Зеленського з Трампом.

Напередодні тимчасовий повірений США у справах України Вільям Тейлорсообщил, що досі невідомо, коли відбудеться їх зустріч. Місяць тому на аналогічне питання Тейлор відповідав, що США «дуже зацікавлені якнайшвидше визначитися з датою і порядком денним цієї зустрічі».