Макс Барських заявив про намір піти зі сцени

Популярний український співак Макс Барських, який з’явився на музичному фестивалі «Спека» в Баку, заявив про намір покинути сцену.

За словами артиста, він готує самий масштабний тур у своїй кар’єрі, який, може стати останнім, передає Муз ТБ.

Як зізнався Макс Барських в недавньому інтерв’ю, йому не вистачає часу на особисте життя. Артист постійно зайнятий роботою, а коли повертається додому, відчуває себе самотнім.

«Мені хочеться приділити трохи часу свого особистого життя, тому що вона кульгає. Я присвячую себе на 100% людям і повертаюся додому самотнім, і засинаю один», – поскаржився співак.

Схоже на те, що Барських всерйоз має намір зайнятися любовними справами, і кинути заради цього своїх шанувальників. Однак до цього Макс обіцяє відвідати величезну кількість країн в рамках свого туру.

«Вперше поїдемо в Австралію, Данію, Чехію. Є ймовірність того, що цей тур буде останнім», – шокував новиною співак.