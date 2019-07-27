ЗМІ: Клімкін міг вплинути на результат справи Марківа, але не дотримав своїх обіцянок перед МЗС Італії

Глава МЗС України Павло Клімкін міг внести велику лепту в справі засудженого в Італії за вбивство фотографа Віталія Марківа, але не зробив цього.

Про це йдеться в статті «Радіо свобода».

Через 5 років після загибелі фоторепортера міністр закордонних справ Павло Клімкін пообіцяв італійці Федерике Могерини, яка очолювала італійський МЗС, що прибуде до Італії і поговорить з його батьками.

«Цього не сталося, з чого італійці роблять висновки про недосконале співпраці не тільки на рівні правоохоронних органів двох країн, а також на рівні МЗС. За даними Радіо Свобода, спілкування міністра з батьками, які втратили сина, могло би стати, якщо не вирішальним, то хоча б красномовним жестом, який би сприяв вирішенню ситуації, можливо, запобігти її загострення через три роки в зв’язку з арештом українського бійця», — йдеться в статті.

Журналісти відзначають, що італійці розраховували, що влада України таки проведуть повноцінне розслідування загибелі фотографа і представлять свої висновки, але цього так і не сталося.

Відсутність позиції держави у цій справі не відповідає на питання, стався цей інцидент на війні, де можливі жертви серед мирного населення.