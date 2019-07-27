Без мови: Віталій Кличко «порадував» черговий застереженням

Мер Києва Віталій Кличко «порадував» користувачів мережі черговим перлом.

На цей раз київський голова в ефірі «Радіо Свобода» не зумів з першого разу вимовити «Інститут судових експертиз».

Кличко, намагаючись вимовити назву організації, кілька разів затнувся, потім став довго згадувати.

Вимовити назва установи він зміг лише за допомогою ведучого.

Користувачі в коментарях до відео з застереженням сказали, що запам’ятають мера Києва саме за подібні «перли».

«Це як треба було готуватися перед ефіром, щоб штовхнути такий набір фраз! Кличко мер-це історичний момент», «Хтось напише таймкоды з перлами?»,- в такому дусі пишуть коментатори.

Українці досі пам’ятають усі «яскраві» застереження Кличка. Наприклад, у 2017 році, говорячи про опалювальному сезоні, він закликав городян замість зими готуватися до «землі».