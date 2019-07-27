Евробляхеры «оточили» Зеленського і зажадали нових правил: що пропонують

Активісти організації «АвтоЕвроСила», яка лобіює інтереси власників нерастаможеных авто, зажадала від президента Володимира Зеленського змінити формулу розрахунку акцизу, прибравши з неї коефіцієнт віку.
Про це заявили активісти організації на своїй сторінці Facebook.
Звернення записали прямо біля Адміністрації президента. Зараз формула розрахунку акцизу складається з: коефіцієнта віку авто (в роках), об’єму двигуна та базовою ставкою. Активісти ж хочуть, щоб розмір акцизу не залежав від того, скільки років автомобілю.
«Вважаємо, що найбільш прийнятний варіант, який швидко можна ввести з мінімальними змінами в законодавстві, це в існуючому законі з формули розрахунку акцизу прибрати коефіцієнт віку автомобіля, який доходить до 200% від його вартості», –заявили активісти.
Відзначимо, в Україні ще в 2018-му прийняли рішення ввести драконівські штрафи для водіїв на єврономерах. Однак після протестів евробляхеров Рада пішла на поступки і відстрочила покарання до 22 серпня.
«Пане Президент! Ми, ваші виборці, просимо Вас невідкладно розглянути цю пропозицію, не допустити грабежу захистивши інтереси всіх українців», – йдеться у зверненні.
Які штрафи вводять:
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за водіння машини на єврономерах – 8 500 грн;
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повторне за рік водіння «евробляхи» – 17 000 грн і заборона на водіння протягом року;
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якщо затримав розмитнення на строк до 1 доби – 170 грн;
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від 1 до 10 діб – 340 грн;
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від 10 до 20 діб – 8 500 грн;
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від 20 до 30 діб – 85 000 грн;
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від 30 діб – 170 000 грн.