Евробляхеры «оточили» Зеленського і зажадали нових правил: що пропонують

Активісти організації «АвтоЕвроСила», яка лобіює інтереси власників нерастаможеных авто, зажадала від президента Володимира Зеленського змінити формулу розрахунку акцизу, прибравши з неї коефіцієнт віку.

Про це заявили активісти організації на своїй сторінці Facebook.

Звернення записали прямо біля Адміністрації президента. Зараз формула розрахунку акцизу складається з: коефіцієнта віку авто (в роках), об’єму двигуна та базовою ставкою. Активісти ж хочуть, щоб розмір акцизу не залежав від того, скільки років автомобілю.

«Вважаємо, що найбільш прийнятний варіант, який швидко можна ввести з мінімальними змінами в законодавстві, це в існуючому законі з формули розрахунку акцизу прибрати коефіцієнт віку автомобіля, який доходить до 200% від його вартості», –заявили активісти.

Відзначимо, в Україні ще в 2018-му прийняли рішення ввести драконівські штрафи для водіїв на єврономерах. Однак після протестів евробляхеров Рада пішла на поступки і відстрочила покарання до 22 серпня.

«Пане Президент! Ми, ваші виборці, просимо Вас невідкладно розглянути цю пропозицію, не допустити грабежу захистивши інтереси всіх українців», – йдеться у зверненні.

Які штрафи вводять: