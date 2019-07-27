Повінь – зміна системи

Menu
Close

Друга петиція про звільнення Богдана набрала більше 25 тисяч підписів

27.07.2019

Петиція з вимогою звільнити главу Адміністрації президента Андрія Богдана набрала необхідні для розгляду 25 тисяч підписів.

Документ зареєстрований на офіційному сайті президента України Володимира Зеленського від 23 травня 2019 року.

«Богдан андрій Йосипович не має права займати посаду голови Адміністрації Президента України на підставі Закону України «Про очищення влади»», — йдеться в петиції.

Станом на 10:30 суботи, 27 липня, документ набрав 25187 підписів і продовжує їх набирати. Прохання Андрія Качора в даний момент має статус «очікує розгляду», однак протягом наступних днів охочі ще можуть його підтримати.

Читайте також:   Турчинов закликав визнати російські спецслужб терористичними організаціями
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *