Повінь – зміна системи

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Які хвороби провокують рак

27.07.2019

Лікарі розповіли про захворювання, які можуть стати головною причиною розвитку раку.

До переліку входять гастрит зі зниженою кислотністю, виразка шлунка, дисплазія, різні ерозії, мастопазия і гепатити B і C, передає “Свідок”.

Вони атакують імунну систему, роблять її слабкою і вразливою. Тому онкологія розвивається дуже швидко.

Крім того, хвороба Епштейна-Барра і віруси папіломи, а також родимі плями переростають у онкологічні пухлини.

І звичайно ж – ВІЛ. При захворюванні може з’явитися безліч різних проблем, а рак – це одна з них.

: gazeta.ua

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