Окупанти консервують обладнання «Мотор Січі» та звільняють персонал – ІС

За оперативними даними групи «Інформаційне Опір», так зване «Міністерство транспорту ДНР» було змушене повідомити про вельми істотне скорочення на виробничому об’єднанні «АВІАТЕХ» (колишня виробнича філія українського відкритого акціонерного товариства «Мотор-Січ»).

На сьогоднішній день головне виробництво на «АВІАТЕХ-е» вже зупинено через фактично відсутність попиту на головну продукцію об’єднання.

Активно проводиться консервація обладнання, після чого – 3000-ий колектив об’єднання буде скорочено до 200-250 чоловік.

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