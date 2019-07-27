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Окупанти консервують обладнання «Мотор Січі» та звільняють персонал – ІС

27.07.2019

За оперативними даними групи «Інформаційне Опір», так зване «Міністерство транспорту ДНР» було змушене повідомити про вельми істотне скорочення на виробничому об’єднанні «АВІАТЕХ» (колишня виробнича філія українського відкритого акціонерного товариства «Мотор-Січ»).

На сьогоднішній день головне виробництво на «АВІАТЕХ-е» вже зупинено через фактично відсутність попиту на головну продукцію об’єднання.

Активно проводиться консервація обладнання, після чого – 3000-ий колектив об’єднання буде скорочено до 200-250 чоловік.

 

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