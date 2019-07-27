Масштабний мітинг у Москві: 140 затриманих

У Москві 27 липня проходить мітинг на підтримку опозиційних кандидатів на вибори в Мосміськдуму. Станом на 14:20 суботи поліція затримала вже 140 осіб, серед яких і організатори — Іван Жданов, Дмитро Гудков і Юлія Галямина.

Як уточнюють російські ЗМІ, ще одного організатора, незареєстрованого кандидата в Мосміськдуму Іллю Яшина доставили у відділ поліції в Троїцьку ще вночі, відразу після обшуку в його квартирі. Поліція активно затримує і простих громадян .

За інформацією ОВС-Інфо, в основному затримують перехожих, які не відмовляються показувати свої документи або просто гуляють.

У самій мерії журналісти і силовики. Частіше затриманих приводять з боку телеграфу pic.twitter.com/dfh7bs2Rd0

— Daniil Sotnikov (@1_21gigawats) July 27, 2019

Почали затримувати жорсткіше. Тащут дівчину pic.twitter.com/BkqDND1eB8

— Daniil Sotnikov (@1_21gigawats) July 27, 2019

В районі вулиці Тверській зібралося дуже багато поліції і співробітників Росгвардии, ресторани і кафе в районі мерії закриваються.

По Дмитрівці йдуть ряди Росгвардии pic.twitter.com/aBI9oJr4qx

— Тоталітаризм Спека Липень (@KsZhivago) July 27, 2019

Першим повідомив про затримання директор Фонду боротьби з корупцією Іван Жданов в Twitter. «Я затриманий. Всім гарного дня. Росія буде вільною!» – написав він.

Я затриманий. Всім гарного дня. Росія буде вільною!

— Ivan Zhdanov (@IoannZH) July 27, 2019

До того ж з самого ранку обшуки пройшли у прес-секретаря фонду Кіри Ярмиш та співробітника Руслана Шаведдинова.

«Мене затримали. Їхали з дружиною з дачі. За 5 км від МКАД зупинили машину в потоці. Везуть в ОВС Коптєво», — написав опозиціонер Дмитро Гудков у своєму телеграм-каналі.

Також затриманий фотограф Костянтин Коновалов, який біг повз мерії, займаючись спортом. Він повідомив, що йому під час затримання пошкодили ногу.

Вийшов на ранкову пробіжку, втік перед мерією, мене затримали, повалили обличчям в асфальт. pic.twitter.com/aOzDCmXcoy

— Constantine (@CKonovalov) July 27, 2019

Пізніше він повідомив, що знаходиться в автозаку не один. Поліція Москви нібито затримує випадкових людей.

«Зі мною ще в автозаку Дмитро Кочергін, Денис Карташов, Дарина Кармилова, Чан Чайков, Іван Чистяков, Олександр Суворов, Андрій Чорномор, Олег Овчаренко (кореспондент „Ехо Москви“) і я», — сказав Коновалов.

Раніше було відомо, що у мерії Москви затримано вже 12 осіб.

Поліція затримує перехожих

Поліція затримує перехожих

Поліція затримує перехожих

Поліція затримує перехожих

Як повідомляє Lenta.ru акція опозиціонерів не була узгоджена з владою. Мер Москви Сергій Собянін застеріг киян від участі в мітингу, а також заявив про можливі провокації. Він також пообіцяв, що порядок у місті буде забезпечений відповідно до закону.

У Москві затримують людей

t.me/worldprotest

У Москві затримують людей

t.me/worldprotest