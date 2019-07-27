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Масштабний мітинг у Москві: 140 затриманих

27.07.2019

У Москві 27 липня проходить мітинг на підтримку опозиційних кандидатів на вибори в Мосміськдуму. Станом на 14:20 суботи поліція затримала вже 140 осіб, серед яких і організатори — Іван Жданов, Дмитро Гудков і Юлія Галямина.

Як уточнюють російські ЗМІ, ще одного організатора, незареєстрованого кандидата в Мосміськдуму Іллю Яшина доставили у відділ поліції в Троїцьку ще вночі, відразу після обшуку в його квартирі. Поліція активно затримує і простих громадян .

 

За інформацією ОВС-Інфо, в основному затримують перехожих, які не відмовляються показувати свої документи або просто гуляють.

У самій мерії журналісти і силовики. Частіше затриманих приводять з боку телеграфу pic.twitter.com/dfh7bs2Rd0

— Daniil Sotnikov (@1_21gigawats) July 27, 2019

Почали затримувати жорсткіше. Тащут дівчину pic.twitter.com/BkqDND1eB8

— Daniil Sotnikov (@1_21gigawats) July 27, 2019

В районі вулиці Тверській зібралося дуже багато поліції і співробітників Росгвардии, ресторани і кафе в районі мерії закриваються.

По Дмитрівці йдуть ряди Росгвардии pic.twitter.com/aBI9oJr4qx

— Тоталітаризм Спека Липень (@KsZhivago) July 27, 2019

Першим повідомив про затримання директор Фонду боротьби з корупцією Іван Жданов в Twitter. «Я затриманий. Всім гарного дня. Росія буде вільною!» – написав він.

Я затриманий. Всім гарного дня. Росія буде вільною!

— Ivan Zhdanov (@IoannZH) July 27, 2019

До того ж з самого ранку обшуки пройшли у прес-секретаря фонду Кіри Ярмиш та співробітника Руслана Шаведдинова.

«Мене затримали. Їхали з дружиною з дачі. За 5 км від МКАД зупинили машину в потоці. Везуть в ОВС Коптєво», — написав опозиціонер Дмитро Гудков у своєму телеграм-каналі.

 

Також затриманий фотограф Костянтин Коновалов, який біг повз мерії, займаючись спортом. Він повідомив, що йому під час затримання пошкодили ногу.

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Вийшов на ранкову пробіжку, втік перед мерією, мене затримали, повалили обличчям в асфальт. pic.twitter.com/aOzDCmXcoy

— Constantine (@CKonovalov) July 27, 2019

Пізніше він повідомив, що знаходиться в автозаку не один. Поліція Москви нібито затримує випадкових людей.

«Зі мною ще в автозаку Дмитро Кочергін, Денис Карташов, Дарина Кармилова, Чан Чайков, Іван Чистяков, Олександр Суворов, Андрій Чорномор, Олег Овчаренко (кореспондент „Ехо Москви“) і я», — сказав Коновалов.

Раніше було відомо, що у мерії Москви затримано вже 12 осіб.

Поліція затримує перехожих

Поліція затримує перехожих

Поліція затримує перехожих

Поліція затримує перехожих

Як повідомляє Lenta.ru акція опозиціонерів не була узгоджена з владою. Мер Москви Сергій Собянін застеріг киян від участі в мітингу, а також заявив про можливі провокації. Він також пообіцяв, що порядок у місті буде забезпечений відповідно до закону.

У Москві затримують людей

t.me/worldprotest

У Москві затримують людей

t.me/worldprotest

 

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